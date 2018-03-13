Сенатор: Обвинения по делу Скрипаля — часть спланированной атаки

Член Совфеда Игорь Морозов заявил, что обвинения США и Великобритании в сторону России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — часть спланированной атаки.

Политик считает, что заявления по делу Скрипаля являются подготовкой антироссийских сил в западных странах. Морозов полагает, что вскоре часть послов России вышлют из Лондона. Также вполне возможно усиление сил НАТО у границ РФ и новые удары со стороны международной коалиции по правительственным войскам САР.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь отравились боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», созданным в России. Министр посчитала, что отравление произошло якобы с подачи российских властей. В МИД РФ заявление Мэй назвали «цирковым шоу».