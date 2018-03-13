Суд потребует от Павла Грудинина документы на землю

Коллективный иск акционеров «Совхоза имени Ленина» будет рассмотрен во вторник, 13 марта. Миноритарии требуют от Павла Грудинина предоставления ряда документов, необходимых для дальнейших судебных разбирательств.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск трех акционеров совхоза — Ивана, Ольги и Тамары Маркиных. Позже состоится второе заседание, на котором будет рассмотрен иск других акционеров — Дмитрия и Александра Ерошкиных и Нины Садовниковой. В ходе заседаний акционеры собираются добиться предоставления ряда документов, которые необходимы для дальнейших судебных разбирательств.

Отмечается, что в совхозе о новых исках могут и не знать. Пресс-секретарь директора совхоза заявила, что «понятия не имеет о них».