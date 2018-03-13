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 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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10:57   13 Марта 2018
Весь мир
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Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим игроком дня

Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим игроком дня

Российский нападающий команды «Вашингтон» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщили на официальном сайте НХЛ.

Овечкин в матче против команды «Виннипег» забросил 599-ю и 600-ю шайбы в карьере. Он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь этого уровня. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

Второй звездой дня признали голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери, а третьей звездой стал форвард «Коламбуса» Александр Веннберг.

На то, чтобы забросить 600 шайб, Овечкин сыграл в 990 матчах. Его карьера началась в 2001 году - тогда он играл за московскую команду «Динамо». В «Вашингтон Кэпиталз» он перешел в 2005 году.

Автор: Ольга Шпакова
#спорт #хоккей #нхл #овечкин #вашингтон кэпиталз #виннипег
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