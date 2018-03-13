Путин поручил увеличить экспорт аграрной продукции

Президент РФ Владимир Путин накануне, 12 марта, поучаствовал в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

В ходе своего выступления глава государства предопределил стратегию развития агропромышленного комплекса и линию поведения на мировом аграрном рынке, заметил депутат Госдумы от Воронежской области, председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев.

Прежде всего, президент отметил успех государственной поддержки. Благодаря ей, подчеркнул Путин, российский АПК стал, можно сказать, локомотивом экономики страны.

Сельскохозяйственную сферу в России больше нельзя назвать депрессивной. В отрасль активно инвестируют, появляются новые рабочие места, значительно вырос уровень экспорта. Тем временем российский лидер поручил увеличить экспорт аграрной продукции так, чтобы его объем превышал количество ввозимой продукции.

Кроме того, Путин распорядился повысить качество сельхозпродукции: она должна превосходить зарубежные аналоги. При этом он пообещал поддержать предприятия, которые обеспечат выпуск экспортоориентированной продукции.

Пономарев особенно выделил обещание лидера увеличить объем господдержки АПК до уровня развитых экономик.