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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

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Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

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ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

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10:51   13 Марта 2018
Весь мир
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Абэ: КНДР собирается серьезно подойти к переговорам с Южной Кореей и США

Абэ: КНДР собирается серьезно подойти к переговорам с Южной Кореей и США

По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Северная Корея не собирается использовать предстоящие переговоры с лидерами Южной Кореи и США, чтобы выиграть время для завершения своей ракетно-ядерной программы.

Администрация президента Японии напомнила, что в скором времени состоится межкорейский саммит, а после — встреча с президентом США Дональдом Трампом. По мнению японского правительства, Пхеньян не будет использовать эти возможности «только для того, чтобы купить время».

Глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Со Хуном на прошлой неделе провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой стороны договорились о проведении в конце апреля встречи лидеров двух государств.

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #абэ #межкорейские переговоры
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