Ключевой темой форума «Россия — страна возможностей» станет развитие соцлифтов

В рамках форума порядка 6 тысяч человек поучаствуют в дискуссиях о развитии социальных лифтов.

Как рассказали организаторы форума, форум состоится в период с 13 по 15 марта в 75-м павильоне ВДНХ. Работа форума будет направлена на развитие системы социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

Организаторы уточнили, что форум соберет участников 13 проектов открытой платформы с одноименным названием, которая была создана по инициативе главы РФ Владимира Путина.

Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, бизнесменов, а также волонтеров и школьников.