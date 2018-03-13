Российская биатлонистка Лысова завоевала серебро на Паралимпиаде

Михалина Лысова финишировала второй в индивидуальной гонке на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Лысова выступила со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она добралась до финиша за 40 минут 12,4 секунды, промахнувшись один раз. Ее обогнала украинка Оксана Шишкова, завершившая гонку за 37 минут 58 секунд. Бронзу завоевала немка Клара Клуг с 42,01 минуты.

Ранее на Паралимпийских играх в Южной Корее Лысова выиграла золото в гонке на 6 километров и бронзу в гонке на 15 километров. В этом году атлетка стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.