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Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

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Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
10:29   13 Марта 2018
Россия
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В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве стартует форум «Россия — страна возможностей». Он пройдет с 13 по 15 марта. Работа форума посвящена развитию системы социальных лифтов, а также продвижению талантливой молодежи.

Форум соберет более шести тысячи представителей 13 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». Участников ждут встречи с экспертами из сфер госуправления, бизнеса, культуры, различные мастер-классы и лекции. Также состоится открытый разговор о развитии регионов с участием губернаторов. 

Кроме того, на форуме пройдет награждение победителей и призеров всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал».

Автор: Виктория Разумовская
#москва #форум #общество
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