В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве стартует форум «Россия — страна возможностей». Он пройдет с 13 по 15 марта. Работа форума посвящена развитию системы социальных лифтов, а также продвижению талантливой молодежи.

Форум соберет более шести тысячи представителей 13 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». Участников ждут встречи с экспертами из сфер госуправления, бизнеса, культуры, различные мастер-классы и лекции. Также состоится открытый разговор о развитии регионов с участием губернаторов.

Кроме того, на форуме пройдет награждение победителей и призеров всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал».