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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

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10:20   13 Марта 2018
Россия
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Власти Крыма назвали «сотрясанием воздуха» позицию ЕС по выборам на полуострове

Власти Крыма назвали «сотрясанием воздуха» позицию ЕС по выборам на полуострове

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что позиция Евросоюза о непризнании выборов президента РФ на территории республики «крайне невежественна и опрометчива».

Его слова приводит РИА Новости. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ведомство не признает результатов выборов главы государства на территории Республики Крым. Полонский в ответ на это заявил, что полуостров является неотъемлемой частью России. Политик считает, что позиция Евросоюза о непризнании результатов выборов в регионе говорит о том, что в ЕС поставили под сомнение выборы по всей стране.

«Это политически неграмотно», — сообщил вице-премьер. Полонский отметил, что позиция Европейского союза никак не повлияет на жизнь жителей региона.

Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #крым #выборы2018
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