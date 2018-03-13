Власти Крыма назвали «сотрясанием воздуха» позицию ЕС по выборам на полуострове
Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что позиция Евросоюза о непризнании выборов президента РФ на территории республики «крайне невежественна и опрометчива».
Его слова приводит РИА Новости. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ведомство не признает результатов выборов главы государства на территории Республики Крым. Полонский в ответ на это заявил, что полуостров является неотъемлемой частью России. Политик считает, что позиция Евросоюза о непризнании результатов выборов в регионе говорит о том, что в ЕС поставили под сомнение выборы по всей стране.
«Это политически неграмотно», — сообщил вице-премьер. Полонский отметил, что позиция Европейского союза никак не повлияет на жизнь жителей региона.