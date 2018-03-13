МО РФ получило первый модернизированный самолет Ил-76МД-М

Об этом проинформировал вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, глава «Ил» Алексей Рогозин.

Сейчас эта машина размещена на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Модернизация строевых Ил-76МД до облика Ил-76МД-М выполнялась по заданию Воздушно-космических сил РФ. Она заключается в оснащении новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, уточнил Алексей Рогозин.

Также на самолете имеется новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующий всем правилам полетов на российских и на зарубежных воздушных трассах. Помимо этого, было заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование.

Также Ил-76МД-М будет обладать оптико- электронной визирной системой, что даст ему возможность наблюдать за площадками десантирования и работать в инфракрасном и оптическом диапазоне.