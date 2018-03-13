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9:59   13 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Обстрелу украинских военных подверглись районы пяти населенных пунктов: Ленинское, Крутая Балка, Саханка, Дзержинское и Зайцево.

Об этом во вторник рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Бойцы ВСУ применили против ДНР минометы калибром 120 и 80 миллиметров, стрелковое оружие и гранатометы. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня уточнили, что всего за минувшие сутки силовики выпустили 142 боеприпаса, из которых 30 - мины.

Контактная группа по Донбассу в Минске договорилась о новом перемирии на юго-востоке Украины. Режим полного прекращения огня объявили 5 марта.

Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #всу #днр #новости #весь мир
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