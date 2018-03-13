Два Ка-52 «Аллигатор» поступили в воинскую часть в Краснодарском крае

Руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев сообщил, что в Краснодарский край поступили два новых вертолета Ка-52 «Аллигатор». На данный момент производится окончательная сборка машин.

По словам Асафьева, с начала года авиаполк ЮВО пополнили четыре вертолета такого типа, согласно с планом переоснащения войск.

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы, а также вертолетов противника.