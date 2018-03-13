Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что члены экстремистской группировки «Талибан» (запрещена в РФ) заинтересованы в мирных переговорах. Слова министра привело издание Reuters.

После прибытия в Кабул Мэттис сообщил, что некоторые группировки и представители «Талибана» выразили готовность в мирных переговорах с правительством Афганистана. Политик добавил, что вряд ли все террористы пойдут на мирные переговоры.

В конце прошлого месяца афганский лидер Ашраф Гани выступил за мирные переговоры с террористами. Глава государства предложил провести встречу «без каких-либо условий».