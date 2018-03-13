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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

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9:44   13 Марта 2018
Россия
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Крым отказался от гуманитарной миссии Собчак

Крым отказался от гуманитарной миссии Собчак

Гуманитарная миссия требуется самой заявительнице, а не крымчанам, заявил во вторник вице-премьер правительства полуострова Дмитрий Полонский.

В ходе дебатов на «Первом канале» кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила о намерении отправится в Крым с гуманитарной миссией. Свои планы она объяснила большим количеством обращений, которые поступают к ней от «крымских татар и людей, потерявших там свою собственность».

Полонский заметил, что регион не нуждается в гуманитарной миссии. Она скорее нужна самой заявительнице. Крым тем временем и по уровню развития, и по темпам развития находится в лидерах России.

Автор: Юлия Халус
#россия #крым #политика #новости #собчак
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