Выборы президента стартовали в Непале

Президентские выборы начались в Непале. Об этом сообщило местное издание Kathmandu Post.

В голосовании примут участие 334 депутата из федерального парламента. 275 из них — члены палаты представителей, еще 59 депутатов из национальной ассамблеи. 550 человек, представляющие региональные власти, могут проголосовать за будущего президента. Итоги выборов подведут уже в среду, 14 марта.

В президентских выборах в Непале два кандидата. Это действующий глава государства Бидхья Деви Бхандари и ее оппонент Кумари Лакшми Раи. Местные новостные агентства считают, что победит действующий лидер Непала.