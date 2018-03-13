Впервые за три года в России снизилась смертность от онкозаболеваний

Российские медики впервые за три года зафиксировали снижение смертности от онкологических заболеваний, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Это произошло благодаря ранней диагностике и внедрению индивидуальной профилактики. Так, за прошедший год было выявлено примерно 56% злокачественных новообразований на ранней стадии. На данный момент, согласно статистике, на 100 тысяч человек приходится 196,9 летального исхода от онкологии.