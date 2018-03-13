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Ближнее зарубежье
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Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук убежден, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко сейчас находится в России, а не в Страсбурге, куда уезжала с рабочим визитом.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. В тот же день парламентарий покинула страну. Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко рассказала, что та уехала в ПАСЕ с рабочим визитом.

Тетерук во вторник объявил, что в составе украинской делегации ПАСЕ Савченко нет. Он уверен, что политик сбежала в Россию и находится сейчас там. Через СМИ он призвал ее появиться на допросе в СБУ в среду, 14 марта.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #савченко #политика #новости #весь мир
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