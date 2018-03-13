Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук убежден, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко сейчас находится в России, а не в Страсбурге, куда уезжала с рабочим визитом.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. В тот же день парламентарий покинула страну. Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко рассказала, что та уехала в ПАСЕ с рабочим визитом.

Тетерук во вторник объявил, что в составе украинской делегации ПАСЕ Савченко нет. Он уверен, что политик сбежала в Россию и находится сейчас там. Через СМИ он призвал ее появиться на допросе в СБУ в среду, 14 марта.