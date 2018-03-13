Причиной крушения самолета в Непале могла стать ошибка пилота

Руководитель аэропорта Трибхуван, рядом с которым вчера, 12 марта, потерпел крушение самолет, Раджкумар Чхетри сообщил, что причиной крушения лайнера могла стать ошибка экипажа.

По его словам, самолет стал снижаться с северо-восточной стороны, сделав два круга, вместо того, чтобы сесть с севера. На вопросы диспетчера пилот ответил, что все в порядке и он готов к посадке.

«Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки», — заявил Чхетри.

Напомним, 12 марта в Непалае потерпел крушение самолет авиакомпании US-Banga. В результате катастрофы погибли 49 человек.