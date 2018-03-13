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9:02   13 Марта 2018
Весь мир
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Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации

Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР должна подкрепить свои обещания по поводу денуклеаризации конкретными действиями.

Он также заявил о том, Япония продолжит сотрудничать с Южной Кореей и США с целью решить проблему ракетно-ядерной программы КНДР, а также «проблему японских граждан», которые были похищены северокорейской разведкой. 

Японское правительство также сообщило о готовности всячески содействовать организации встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Так, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ен рассказал, что американский лидер согласился провести встречу с главой Северной Кореи до мая. 

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #денуклеаризация корейского полуострова
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