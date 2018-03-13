Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР должна подкрепить свои обещания по поводу денуклеаризации конкретными действиями.

Он также заявил о том, Япония продолжит сотрудничать с Южной Кореей и США с целью решить проблему ракетно-ядерной программы КНДР, а также «проблему японских граждан», которые были похищены северокорейской разведкой.

Японское правительство также сообщило о готовности всячески содействовать организации встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Так, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ен рассказал, что американский лидер согласился провести встречу с главой Северной Кореи до мая.