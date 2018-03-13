Китай собирается провести реструктуризацию госаппарата

Утром 13 марта китайские власти объявили о создании проекта реформ государственных органов. В рамках этого проекта будет создано управление по развитию международного сотрудничества. Оно войдет в состав Госсовета КНР.

В обязанности нового управления будут входить разработка программ для оказания помощи другим странам, планирование дипломатической деятельности. Также к нему перейдут некоторые полномочия министерства иностранных дел.

Проект уже передан на рассмотрение Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП), которое является главным законодательным органом страны.