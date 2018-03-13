США созовут встречу для обсуждения ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Представитель Госдепартамента сообщил, что в связи с поступлением сообщений об ударах на юго-западе Сирии, будет собрано совещание специалистов из США, России и Иордании с целью изучить эти сообщения и в случае необходимости предотвратить эскалацию.

В июле 2017 года Россия, США и Иордания организовали на юго-западе Сирии зону деэскалации. В то же время в Аммане был создан специальный мониторинговый центр, который контролирует ситуацию в регионе.