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Весь мир
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США созовут встречу для обсуждения ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии

США созовут встречу для обсуждения ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Представитель Госдепартамента сообщил, что в связи с поступлением сообщений об ударах на юго-западе Сирии, будет собрано совещание специалистов из США, России и Иордании с целью изучить эти сообщения и в случае необходимости предотвратить эскалацию.

В июле 2017 года Россия, США и Иордания организовали на юго-западе Сирии зону деэскалации. В то же время в Аммане был создан специальный мониторинговый центр, который контролирует ситуацию в регионе. 

«Когда мы узнали о сообщениях про удары на юго-западе [Сирии], мы задействовали этот механизм, для этого и созданный, чтобы начать оценку ситуации и предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявили в Госдепе.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #сирия #иордания
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