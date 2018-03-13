Новосибирская область стала лидером по росту мошенничеств

Новосибирская область стала лидером по числу мошенничеств. Об этом сообщается в докладе Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России» по итогам января.

Как отмечается, в Новосибирской области было зарегистрировано на 266 случаев больше. Рост составил 114,2 процента.

Также область попала в десятку регионов, в которых зарегистрировано наибольшее снижение показателя выявления преступников (3,4%). Всего в регионе за январь было зарегистрировано 3 218 преступлений, из них предварительно расследовано - 1595, не раскрыто - 1162.