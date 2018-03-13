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7:49   13 Марта 2018
Россия
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На избирательных участках в Екатеринбурге установили 252 металлодетектора

На избирательных участках в Екатеринбурге установили 252 металлодетектора

В Екатеринбурге рамками с металлоискателями оборудуют 252 избирательных участка. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Тушин.

По его словам, металлодетекторы станут «наследием выборов». После выборов их получат социальные объекты, больницы и школы. После 18 марта они будут использоваться в деятельности учреждений.

Отмечается, что оборудование привезли в Екатеринбург из Уфы. Специалисты занимались монтажом рамок на прошедших праздниках.

Также Тушин отметил, что городе будут работать 575 избирательных участков, из них 552 постоянных и 23 временных.

Автор: Олег Королев
#екатеринбург #выборы-2018 #металлодетекторы
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