На избирательных участках в Екатеринбурге установили 252 металлодетектора

В Екатеринбурге рамками с металлоискателями оборудуют 252 избирательных участка. Об этом сообщил замглавы городской администрации Сергей Тушин.

По его словам, металлодетекторы станут «наследием выборов». После выборов их получат социальные объекты, больницы и школы. После 18 марта они будут использоваться в деятельности учреждений.

Отмечается, что оборудование привезли в Екатеринбург из Уфы. Специалисты занимались монтажом рамок на прошедших праздниках.

Также Тушин отметил, что городе будут работать 575 избирательных участков, из них 552 постоянных и 23 временных.