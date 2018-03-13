В Петербурге признали незаконной передачу Сампсониевского собора РПЦ

Сделку о передаче в безвозмездное пользование на 49 лет РПЦ Сампсониевского собора комиссия петербургского управления ФАС признала незаконной. Об этом сообщат ТАСС.

Комиссия признала нарушения в действиях комитета имущественных отношений Смольного. При этом предписание на устранение не выдавалось, поскольку нарушения на данный момент уже устранены.

Проверка законности передачи собора проверялась по заявлению депутата ЗакС Максима Резника. Парламентарий отметил, что договор о передаче собора комитет имущественных отношений города заключил не с петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с иным юрлицом.