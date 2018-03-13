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7:25   13 Марта 2018
Россия
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Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге находится на пике

Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге находится на пике

В Боткинскую больницу Петербурга госпитализировано около 585 человек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Алексей Яковлев.

Изданию «Петербургский дневник» он сообщил, что по состоянию на понедельник в Боткинскую больницу с гриппом и ОРВИ попали 585 человек. Так, 47 человека заболели гриппом А, 43 — гриппом Б. У десяти человек выделен штамм H1N1.

По словам главврача, такие показатели по заболеваемости являются пиковыми. Он отметил, что число пациентов постепенно уменьшится к концу марта.

Автор: Олег Королев
#петербург #грипп #боткинская больница
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