Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут в Петербурге‍

В Петербурге Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут для подготовки к сезону навигации. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Первые разводки состоятся в ночь на 15 марта. Большеохтинский мост планируют развести в 2:00. Мост будет разведен три часа.

Дворцовый мост планируют разводить в два этапа: первый начнется в 1:10 и закончится в 2:50. Второй - в 3:10 и продлится до 4:55.

Старт навигации по Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля.