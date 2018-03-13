Московской градоначальник Сергей Собянин назначил замруководителя департамента торговли Дениса Косторного. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В тексте документа говорится, что Косторной назначена на должность заместителя руководителя департамента торговли города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет. Кадровое назначение связано с тем, что срок действия служебного контракта чиновника закончился.

Косторной находится на должности с 2014 года.