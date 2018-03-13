На всех московских избирательных участках установлено видеонаблюдение

В Москве на президентских выборах будет видеонаблюдение на всех избирательных участках. Об этом сообщил председатель Мосгордумы и руководитель видеоцентра общественного штаба по наблюдению в столице Алексей Шапошников.

По его словам, в Москве обеспечено стопроцентное покрытие участков видеокамерами. Шапошников отметил, что наблюдатели не остаются один на один с избирателями, поскольку на каждом пункте для голосования будут расположены по две видеокамеры.