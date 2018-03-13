В США уволили известного дирижера на фоне обвинений в домогательствах

В Нью-Йорке из Метрополитен-опера уволили знаменитого дирижера Джеймса Ливайна после расследования по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление театра.

В заявлении отмечается, что расследование раскрыло достоверные свидетельства о том, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере. В рамках расследования дела было опрошено семь десятков человек.

Джеймс Ливайн - один из самых известных американских дирижеров. Он является музыкальным директором Метрополитен-оперы на протяжении 40 лет - с 1976 года.