Лавров во вторник встретится со спецпосланником из Южной Кореи

Спецпредставитель южнокорейского президента, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник. Об этом сообщили в администрации главы Южной Кореи.

Визит Чон Ый Ена в Россию пройдет с 13 по 14 марта. Его целью является разъяснение Москве позиции Сеула в диалоге с Пхеньяном.

Представитель администрации южнокорейского лидера сообщил РИА «Новости», что Россия должна сыграть конструктивную роль для налаживания диалога на Корейском полуострове. При этом он не стал раскрывать содержания переговоров.

При этом собеседник агентства сообщил, что необходимости в посреднической роли России в диалоге КНДР и США нет. Он отметил, что стороны сейчас напрямую договариваются по данным вопросам.

Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что российский лидер не планирует встречаться с представителем Южной Кореи. Он отметил, что последние дни перед выборами у главы государства сильно загружены.