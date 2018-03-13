Посольство в США отвергло обвинения в причастности РФ к инциденту в Солсбери

Доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нет. Об этом сообщили в российском посольстве в США.

В диппредставительстве отметили, что бездоказательные обвинения России продолжают множиться. Российские дипломаты отметили, что вновь вброшена очередная «фейк-ньюс» о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании.

В посольстве задались вопросом о том, когда же на Западе научатся проверять факты. Подчеркивается, что на текущий момент нет ни одного доказательства правоты как британских, так и американских властей.