Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в европейские страны. Об этом заявила помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк.

По ее словам, США уже конкурируют на глобальном рынке с Россией как экспортер сжиженного природного газа и экспортер нефти. Оудкирк отметила, что американские компании готовы конкурировать с Россией на газовом рынке Евросоюза.

Также представитель Госдепа заявила, что объем, который США могут продать в ЕС, якобы значительно меньше объема, который Россия может продать через трубопроводы.

Накануне Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северного потока — 2» не изменит поведение Москвы При этом она отметила, что это «поможет европейскому будущему» Киева.