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5:22   13 Марта 2018
Весь мир
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Трамп прокомментировал завершение расследования его связей с Россией

Трамп прокомментировал завершение расследования его связей с Россией

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал окончание расследования о «российском вмешательстве». Об этом он написал в Twitter, используя только заглавные буквы.

Президент США отметил, что комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между ним, его кампанией и Россией в части влияния на президентские выборы в 2016 году.

Ранее конгрессмен-республиканец Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета по разведке, заявил, что по итогам расследования свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада представят демократам во вторник.

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #российское влияние
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