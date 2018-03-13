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4:58   13 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Бельгия вложит в развитие портов Крыма более 50 миллионов евро

СМИ: Бельгия вложит в развитие портов Крыма более 50 миллионов евро

Предприниматели из Бельгии намерены инвестировать более 50 миллионов евро в развитие инфраструктуры Крыма. Об этом сообщает газета «Известия».

Торговый советник порта в бельгийском городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен сообщил изданию, что едет на полуостров для привлечения инвестиций. Бельгийские бизнесмены намерены вложить средства в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развивать на полуострове портовый менеджмент.

В свою очередь сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что представители второго крупнейшего порта в Европе уже предложили механизмы и технологии по улучшению портового менеджмента.

Автор: Олег Королев
#бельгия #крым #антверпен
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