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4:45   13 Марта 2018
Весь мир
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Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»

Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение о переименовании партии нынешним лидером. Об этом он сообщил в эфире France Inter.

По словам политика, возглавляемая сейчас его дочерью партия имеет особую историю и не заслуживает такого подхода. По мнению Ле Пена, решение об отказе от исторического названия является катастрофическим и является «настоящим политическим самоубийством».

Ранее сообщалось, что накануне переизбранная главой партии Ле Пен предложила изменить название «Национального фронта» на «Национальный союз». Предложение будет вынесено на голосование. Эмблема политического объединения останется неизменной.

Автор: Олег Королев
#франция #ле пен #национальный фронт
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