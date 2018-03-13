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4:24   13 Марта 2018
Весь мир
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В Пентагоне заявили о «российской угрозе» в Европе

В Пентагоне заявили о «российской угрозе» в Европе

Россия является основной угрозой для США в Европе. Об этом рассказал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти в интервью National Interest.

По его словам, российская сторона якобы продолжает дестабилизировать безопасность в регионе и игнорировать нормы международного права. Скапаротти заявил, что  стратегическим приоритетом для США является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников.

Генерал отметил, что американские военные занимаются выработкой различных вариантов по защите европейских, в числе которых - сценарии военного противодействия России. При этом Скапаротти заявил, что для борьбы с «российской угрозой» недостаточно военной силы.

Командующий силами НАТО в Европе отметил, что Россия также оказывает серьезное влияние на Ближний Восток, что якобы негативно сказывается на безопасности Израиля, стабильности в Ливане и региональных интересах США. Скапаротти отметил, что Россия пытается изменить  сложившийся миропорядок в свою пользу.

Автор: Олег Королев
#нато #пентагон #скапаротти
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