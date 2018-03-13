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4:04   13 Марта 2018
Россия
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Путин пообещал рассмотреть механизмы поддержки фермеров в земельных вопросах

Путин пообещал рассмотреть механизмы поддержки фермеров в земельных вопросах

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что разделяет озабоченность российских фермеров, которые проигрывают крупным агрохолдингам при решении земельных вопросов. Об этом он заявил во время посещения Краснодарского края.

На встрече фермеры рассказали президенту об актуальных проблемах в своей сфере деятельности. Один из вопросов касался ухода земли из хозяйств в агрохолдинги, с которыми фермеры не могут конкурировать на равных. Отмечалось, что из закона о фермерстве пропали статьи, которые их защищают.

Президент заявил, что наиболее важным для правительства является рост товарного производства. Путин отметил, что для страны плохо, если фермеры разоряются и переезжают в города. По его словам, необходимо сохранить касту людей, которая хочет, умеет и будет заниматься сельским хозяйством из поколения в поколение.

Глава государства сообщил, что еще вернется к этому вопросу. Он подчеркнул, что понимает и разделяет озабоченность фермеров, а также симпатизирует им.

Автор: Олег Королев
#путин #фермеры #земля #агропромышленность
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