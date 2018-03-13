Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
Скончался актер Олег Граф

Скончался актер Олег Граф

 В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

В Москве пройдет форум «Россия – страна возможностей»

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе

 Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию

Депутат Рады обвинил Савченко в побеге в Россию
Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

Мэттис заявил о заинтересованности «Талибана» в мирных переговорах

 Выборы президента стартовали в Непале

Выборы президента стартовали в Непале
3:46   13 Марта 2018
Россия
82

Путин поддержал усиление контроля за продукцией с растительными жирами

Путин поддержал усиление контроля за продукцией с растительными жирами

Российский президент Владимир Путин поддержал идею об усилении контроля за продукцией с растительными жирами. Об этом он заявил на заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодарском крае.

На форуме руководитель агрофирмы «Трио» Евгения Уваркина попросила президента усилить контроль за ввозом и производством продукции, сделанной с использованием растительных жиров. Она попросила ввести обязательный контроль за сыроподобной продукцией и поддержать штрафы за фальсификат.

Путин заявил, что все пункты поддерживает. Он также сообщил, что вопросы относительно контроля за сыроподобной продукцией и сухим молоком постоянно обсуждается с партнерами ЕврАзЭС. По его словам, в России будут внедряться инструменты для обеспечения честной конкуренции и ограничения серого импорта.

Автор: Олег Королев
#путин #растительные жиры #агропромышленность
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей Россия
О чем говорил Путин на форуме сельхозпроизводителей
Президент России похвалил аграриев за успехи и поставил задачи на будущее.
21:09   12 Марта 2018
103
Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом Россия

Владимир Путин: Россия станет великой аграрной державой со своим фермерским классом

20:22   12 Марта 2018
227
Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал Россия

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

19:14   12 Марта 2018
16320
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

16:41   12 Марта 2018
12684
Новости smi2.ru
Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков

 Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

Как МВД навело порядок в ФМС, или Сказ о том, как я ВНЖ получал

 Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»