Путин поддержал усиление контроля за продукцией с растительными жирами

Российский президент Владимир Путин поддержал идею об усилении контроля за продукцией с растительными жирами. Об этом он заявил на заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодарском крае.

На форуме руководитель агрофирмы «Трио» Евгения Уваркина попросила президента усилить контроль за ввозом и производством продукции, сделанной с использованием растительных жиров. Она попросила ввести обязательный контроль за сыроподобной продукцией и поддержать штрафы за фальсификат.

Путин заявил, что все пункты поддерживает. Он также сообщил, что вопросы относительно контроля за сыроподобной продукцией и сухим молоком постоянно обсуждается с партнерами ЕврАзЭС. По его словам, в России будут внедряться инструменты для обеспечения честной конкуренции и ограничения серого импорта.