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3:26   13 Марта 2018
Россия
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Путин: В России будет развиваться производство селекционной техники

Путин: В России будет развиваться производство селекционной техники

Производство малогабаритной селекционной техники в России будет развиваться. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время посещения ФГБНУ «Национальный центр зерна им Лукьяненко».

В ходе визита Путин пообщался с фермерами и работниками предприятия. Один из участников беседы отметил, что малогабаритная техника для сельского хозяйства в основном производится за рубежом.

Президент РФ отметил, что за последние годы в области российского сельхозмашиностроения сделан большой шаг вперед. По его словам, речь идет не только о лидере «Ростсельмаше», но и о других эффективных предприятиях. Путин подчеркнул, что сейчас качество российской сельхозтехники не уступает мировым стандартам.

Российский лидер заявил, что в РФ производится далеко не полная линейка селекционной техники. Он сообщил, что Минсельхоз этим уже занимается, сейчас  создается линейка заявок. При этом Путин отметил, что производители техники должны быть уверены в рынке.

Автор: Олег Королев
#путин #краснодар #селекционная техника
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