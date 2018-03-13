Тиллерсон признал, что ничего не знает о причастности российских властей к отравлению Скрипаля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании «возмутительным актом», отметив, что ничего не знает о том, имеет ли российское правительство к этому какое-то отношение.

При этом, как передает агентство Bloomberg, глава Госдепартамета, говоря об отравлении Скрипаля, заявил, что оно «явно идет из России», и отметил, что этот возмутительный акт спровоцирует ответную реакцию.

Напомним: ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявив, что отравление было совершено при помощи якобы произведенного в РФ боевого нервно-паралитического вещества. В российском МИД это заявление Терезы Мэй уже назвали «цирковым шоу в британском парламенте».