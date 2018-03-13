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Весь мир
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Тиллерсон признал, что ничего не знает о причастности российских властей к отравлению Скрипаля

Тиллерсон признал, что ничего не знает о причастности российских властей к отравлению Скрипаля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании «возмутительным актом», отметив, что ничего не знает о том, имеет ли российское правительство к этому какое-то отношение.

При этом, как передает агентство Bloomberg, глава Госдепартамета, говоря об отравлении Скрипаля, заявил, что оно «явно идет из России», и отметил, что этот возмутительный акт спровоцирует ответную реакцию.

Напомним: ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявив, что отравление было совершено при помощи якобы произведенного в РФ боевого нервно-паралитического вещества. В российском МИД это заявление Терезы Мэй уже назвали «цирковым шоу в британском парламенте».

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #обвинения #госдеп #весь мир #тиллерсон #отравление скрипаля #возмутительнй акт
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