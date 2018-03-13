США созвали встречу по ситуации на юго-западе Сирии

Американская сторона созвала экстренную встречу в Иордании по ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что в Иордании созвана экстренная встреча. Как отмечается, ее целью станет обсуждение ситуации в юго-западной Сирии и поддержание зоны деэскалации, в переговорах о которой США участвовали.

По его словам, данный механизм США задействовали после того, как появилась информация об ударах в зонах деэскалации. Подчеркивается, что речь идет об оценке ситуации и предотвращении эскалации.