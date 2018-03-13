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2:22   13 Марта 2018
Выборы президента 2018
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На Кубе началось досрочное голосование на выборах президента России

На Кубе началось досрочное голосование на выборах президента России

На Кубе открылся первый избирательный участок для досрочного голосования на выборах президента России. Об этом сообщил председатель УИК, генконсул РФ в Гаване Василий Пронин.

Досрочное голосование пройдет с 12 по 17 марта в девяти кубинских городах: Санта-Клара, Сьенфуэгос, Камагуэй, Сьего-де-Авила Баямо, Ольгин, Пинар-дель-Рио, Сантьяго-де-Куба и Варадеро. В день выборов будет открыт избирательный участок в российском посольстве в кубинской столице - Гаване.

Согласно данным российского консульства, всего на острове проживает более двух тысяч граждан России, имеющих право голосовать. Также проголосовать смогут россияне, которые проводят на Кубе отпуск. Также Пронин сообщил, что будут доставлены переносные урны тем гражданам, которые не могут выходить из дома по состоянию здоровья.

Автор: Олег Королев
#куба #досрочное голосование #выборы-2018
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