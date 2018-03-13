Трамп продлил на год антииранские санкции США

​​​​​​​Президент США Дональд Трамп продлил санкции, веденные в отношении Ирана исполнительными указам главы государства в 1995, 2010, 2012 и 2013 годах.

Причиной продления санкций указываются политика и действия иранского правительства, в том числе: разработка баллистических ракет, нарушение прав человека и поддержка мирового терроризма.

При этом сообщается о продолжении действия режима частичной отмены санкций против Ирана, согласно ядерной программе и Всеобъемлющего плана действий, принятого Тегераном и шестью международными посредниками. В январе текущего года, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций с Ирана, он заявил, что это продление станет последним, и ядерную сделку с Ираном надо пересмотреть.