В парламенте Великобритании призвали ограничить деятельность телеканала RT

Ряд британских парламентариев призвали ввести санкции в отношении телеканала RT в Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это должно стать одной из мер борьбы с «российской пропагандой». Предстваитель Лейбористской партии Стивен Доти призвал пересмотреть лицензию RT на вещение, а также остановить трансляцию российского телеканала в здании парламента.

Лейборист Крис Брайант призвал ограничить въезд в Великобританию всех причастных к делу Сергея Магнитского. Также он призвал прекратить «российскую пропаганду».

Накануне Мэй заявила, что правительство может принять ряд мер после того, как получит от России ответ относительно дела Скрипаля. В МИД РФ назвали выступление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте».