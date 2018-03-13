Мэй и Макрон договорились реагировать на «агрессивное поведение» России

Британский премьер Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон договорились совместно реагировать на «агрессивное поведение России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии премьера.

В заявлении офиса Мэй отмечается, что премьер рассказала Макрону о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Также она сообщила об уверенности британского правительства в том, что Россия якобы ответственна за действия экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отмечается, что стороны обсудили более картину «агрессивного поведения» России. Макрон и Мэй сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща.

МИД РФ ранее назвал заявление Мэй «цирковым шоу», отметив начало очередной кампании, основанной на провокации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Лондон не представил ни одного доказательства и не направил официального запроса.