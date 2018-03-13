Министр иностранных дел Турции начинает визит в Россию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник 13 марта начинает визит в РФ, по завершении которого он планирует принять участие во встрече министров иностранных дел астанинского формата по Сирии, которая пройдет в Казахстане.

Как в ночь на вторник сообщает официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой, главным пунктом визита Чавушоглу в Москву станет встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая назначена на среду 14 марта.

Также сообщается, что Мевлю Чавушоглу в ходе визита собирается обсудить подготовку заседания Совета сотрудничества на высшем уровне, а также поучаствовать Московской международной туристической выставке MITT.

Напомним: ранее представитель МИД России Мария Захарова, говоря о предстоящем визите Мевлюта Чавушоглу в Россию, заявила, что планируется:

«Сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентами РФ и Турции».

Также Захарова отметила, что в ходе переговоров стороны намерены рассмотреть реализацию таких проектов, как строительство газопровода «Турецкий поток» и Атомной электростанции «Аккую».