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1:22   13 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Запрет на публикацию опросов по выборам вступил в России

Запрет на публикацию опросов по выборам вступил в России

На всей территории России вступил запрет на  публикацию результатов социологических опросов. связанных с президентскими выборами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Требование присутствует в законе «об основных гарантиях избирательных прав» и распространяется на все выборы. СМИ в течение пяти дней, предшествующих голосованию, не имеют права публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы и другие исследования, касающиеся предстоящего голосования. Также до окончания голосования по всей России нелья будет публиковать данные о б итогах голосования.

В избирательной кампании по выборам президента продолжается период агитации в СМИ, стартовавший 17 февраля. Он завершится до дня тишины, то есть до полуночи 17 марта.

Автор: Олег Королев
#голосование #выборы-2018 #соцопросы
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