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1:23   13 Марта 2018
Весь мир
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Трамп в апреле совершит первое турне по Латинской Америке

Трамп в апреле совершит первое турне по Латинской Америке

Американский президент Дональд Трамп намерен в апреле посетить Латинскую Америку. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, в сообщении говорится, что президент США в следующем месяце примет участие в саммите Америк в столице Перу – Лиме. В Перу у Трампа запланирована встреча с президентом страны Педро Пабло Кучински.

«После саммита (в Лиме) он отправится в Колумбию для встречи с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом», - говорится в сообщении Белого дома.

При этом отмечается, что Дональд Трамп своим латиноамериканским турне намерен подчеркнуть решимость США углубить исторические связи с региональными партнерами, а также подтвердить приверженность поддержанию там безопасности.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на то, что его приглашение на саммит Америк в Лиме было отозвано властями Перу, все же намерен посетить это мероприятие.

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #белый дом #общество #весь мир #перу #лима #турне #латиноамериканское турне #саммит америк
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