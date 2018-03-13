Саакашвили потребовал от прокуратуры Украины возобновления дела против него

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал, чтобы Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела в отношении него. Соответствующее заявление цитирует украинское телевидение.

Саакашвили заявил, что сегодня он получил постановление Генпрокуратуры Украины о приостановлении дела. По его словам, продвижения по данному вопросу будут проводится только в рамках сотрудничества с Голландией.

Политик отметил, что произошедшая ситуация «очень простая». По его словам, уже доказано, что у него не было сговора с бизнесменом Сергеем Курченко. По этой причине Саакашвили требует возобновления дела и возвращения его на Украину.