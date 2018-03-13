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Весь мир
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Трое мирных сирийцев погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

Трое мирных сирийцев погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

Контролирующие Восточную Гуту боевики в течение суток 16 раз обстреляли жилые кварталы Дамаска из минометов, выпустив по городу и пригородам 30 мин.

Об этом в понедельник вечером сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, отметив, что в результате обстрелов в сирийской столице погибли три мирных жителя и 22 человека получили ранения.

Напомним: ранее ЦПВС сообщил, что при обстреле боевиками гуманитарного коридора Джисрейн погибли пять человек. Таким образом боевики пытаются препятствовать выходу из Восточной Гуты гражданского населения, которое они используют в качестве живого щита.

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #дамаск #боевики #политика #обстрел #общество #мины #весь мир #восточная гута #жилые кварталы
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